продающие карточки товара для wildberries, озон и д.р. маркетплейсов

Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я занимаюсь созданием продающих карточек с инфографикой для различных маркетплейсов: wildberries,озон и т. д.

Прошла обучение в дизайнерской школе SmartUP. При создании карточки учитываю правильный подбор цвета, правила типографики и композиции. Так же принимаю во внимание все ваши пожелания и правки.

Мои основные навыки: работоспособность, самодисциплина,таи-менеджмент, самомотивация.

Мои работы можно поглядеть здесь https://vk.com/infografika82

Приглашаю к сотрудничеству!