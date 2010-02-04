AleXXXDlStudio

Композ, видеодизайн, видеомонтаж

Образование: Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники (магистр), специальность: Аппаратура радиосети, радиовещания и телевидения.

Цель: Работать там где отличный коллектив и есть все условия для профессионального и карьерного роста. Возможны командировки.

А также большое желание заниматься постпродакшеном, анимацией, композом.

Опыт работы:

1) Dreaming Life Studio. 2007 – 2009 (2 года).

Создание анимационных роликов, предварительная и пост обработка видеоматериала, разработка идей и концепций.

2)Лектор курса: «Видео монтаж. Основы компоузинга» в ЦДП ХНУРЕ

3)Сотрудник телецентра ХНУРЕ

4) Видеомонтажер ОТБ (2009- по текущий момент)

О себе: Пунктуален, энергичен, хороший организатор, работаю в команде, очень быстро обучаюсь.

Профессиональные знания:

Fusion 5, After Effects, Photoshop, Adobe Premier, Corel DRAW, Virtual Dub, Bojou 4, PFTrack.

Иностранные языки: English (читаю, перевожу со словарем), Français (читаю, перевожу со словарем).