Alejandro_Ivanov

Видеосъемка и монтаж

Образование

Среднее образование во Французском лицее имени Анны Киевской

Опыт

Есть опыт работы на киносъёмках в администрации площадки в проекте Сергея Лозницы "Донбасс" и актером в проектах Оксаны Байрак "Чтобы увидеть радугу", Кристины сиволап и Ирины Громозда "Папа Дэн", Олиаса Барко "Полина". Волонтерство на Одесском Международном Кинофестивале (ОМКФ) и на Чилдрен Кино Фесте (ЧКФ). Также имеется опыт непосредственно съёмки и пост-обработки, а именно короткометражный фильм Uroboros, сатирический репортаж "Потребл*ядство" арт группы ZiNaiDA.

Дополнительная информация

Владение компьютером на Mac OS, коллега-оператор с камерой, знание английского, французского языка на уровень В2-С1