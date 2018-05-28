Alejandro_Ivanov

Александр Alejandro_Ivanov

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеосъемка и монтаж
  • Образование

Среднее образование во Французском лицее имени Анны Киевской

  • Опыт
Есть опыт работы на киносъёмках в администрации площадки в проекте Сергея Лозницы "Донбасс" и актером в проектах Оксаны Байрак "Чтобы увидеть радугу",  Кристины сиволап и Ирины Громозда "Папа Дэн", Олиаса Барко "Полина". Волонтерство на Одесском Международном Кинофестивале (ОМКФ) и на Чилдрен Кино Фесте (ЧКФ). Также имеется опыт непосредственно съёмки и пост-обработки, а именно короткометражный фильм Uroboros, сатирический репортаж "Потребл*ядство" арт группы ZiNaiDA.

  • Дополнительная информация

Владение компьютером на Mac OS, коллега-оператор с камерой, знание английского, французского языка на уровень В2-С1