Alek-Sandra

Рассматриваю предложения о постоянной или\и удаленной работе

Работа с многочисленными frond-end-ами и back-ends-ами разноплановых сайтов, как контент-менеджер, тестер и дизайнер и понимание того, как видят и воспринимают сайты не только разработчики, но и обычные пользователи Интернета, позволит создать для вас наиболее яркий, легкий и функциональный дизайн сайта с учетом принципов usability, последних тенденций веб-дизайна и конечно же ваших мельчайших пожеланий.

Связаться со мной можно по e-mail: aalex53[at]ymail.com