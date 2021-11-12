Создание стильных видеороликов для бизнеса и частных лиц - Видеовизитки, Проморолики, Видеопрезентации, Слайдшоу. Профессиональный видеомонтаж.
Доброго времени суток!
Рад видеть Вас на своей странице ))
Давайте знакомиться!
Несколько слов о себе:
По образованию я радиоэлектронщик, закончил Харьковский институт радиоэлектроники. Основная специализация - программист, стаж программирования на различных языках - более 30 лет. В последнее время сильно увлекся видеомонтажом.
На момент написания этой информации заканчиваю 2-х месячный тренинг Алексея Радонец по видеомонтажу в его Школе Видео. Несмотря на свой пока еще скромный стаж в области видеомонтажа, уже выполнил несколько достаточно сложных проектов.
Примеры некоторых моих работ можно посмотреть здесь:
С удовольствием решу и Ваши задачи с учетом всех индивидуальных пожеланий.
Обращайтесь! ))
Портфолио
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