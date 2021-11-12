Создание стильных видеороликов для бизнеса и частных лиц - Видеовизитки, Проморолики, Видеопрезентации, Слайдшоу. Профессиональный видеомонтаж.

Доброго времени суток!

Рад видеть Вас на своей странице ))

Давайте знакомиться!

Несколько слов о себе:

По образованию я радиоэлектронщик, закончил Харьковский институт радиоэлектроники. Основная специализация - программист, стаж программирования на различных языках - более 30 лет. В последнее время сильно увлекся видеомонтажом.

На момент написания этой информации заканчиваю 2-х месячный тренинг Алексея Радонец по видеомонтажу в его Школе Видео. Несмотря на свой пока еще скромный стаж в области видеомонтажа, уже выполнил несколько достаточно сложных проектов.

Примеры некоторых моих работ можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/npuQq8IbAj8

https://youtu.be/yJPBbW7ZjNU

https://youtu.be/vE9IXlNNTSw

https://youtu.be/nKjHrBSUfd0

https://youtu.be/9rCayy0HOhE

С удовольствием решу и Ваши задачи с учетом всех индивидуальных пожеланий.

Обращайтесь! ))