Aleks029602

Александра Aleks029602

 
27 летРоссия/Чебоксары
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Аккаунт-менеджер маркетплейса Wildberries

  Я начинающий, но очень замотивированный и целеустремленный специалист, умею работать в режиме

многозадачности и доводить работу до превосходного результата.   Предлагаю следующие варианты сотрудничества:   1.Оформление и контроль первой поставки Заключение договора с маркетплейсом Оформление личного кабинета Загрузка спецификаций, фото, описание товара Подбор упаковки для поставки, генерация штрих-кодов Контроль отгрузки товара на склад 2.Сопровождение работы на WB на постоянной основе Все этапы оформления поставки Ценообразование с учетом акций, скидок, промокодов Ведение статистики и анализа продаж Работа с отзывами и вопросами покупателей 3.Консультация по вопросам работы на маркетплейсе