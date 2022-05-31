Aleks029602

Аккаунт-менеджер маркетплейса Wildberries

Я начинающий, но очень замотивированный и целеустремленный специалист, умею работать в режиме

многозадачности и доводить работу до превосходного результата. Предлагаю следующие варианты сотрудничества: 1.Оформление и контроль первой поставки Заключение договора с маркетплейсом Оформление личного кабинета Загрузка спецификаций, фото, описание товара Подбор упаковки для поставки, генерация штрих-кодов Контроль отгрузки товара на склад 2.Сопровождение работы на WB на постоянной основе Все этапы оформления поставки Ценообразование с учетом акций, скидок, промокодов Ведение статистики и анализа продаж Работа с отзывами и вопросами покупателей 3.Консультация по вопросам работы на маркетплейсе