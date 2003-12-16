Программы с которыми работаю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.
Помимо услуг, представленных в профиле, могу сделать:
дизайн афиши, постеров, презентации в Figma.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример дизайна продукциинет просмотров
- Магазин детской мебелинет просмотров
- Презентационный щит айдентики.нет просмотров
- Редизайн.нет просмотров
Дизайн продукции
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$5/час
от $8от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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$5/час
от $8от 2 дней
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Фирменный стиль
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$5/час
от $8от 4 дней
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