Aleks43

Александра Aleks43

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Программы с которыми работаю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Помимо услуг, представленных в профиле, могу сделать:

дизайн афиши, постеров, презентации в Figma.

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $8от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $8от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $8от 4 дней
нет рейтинга