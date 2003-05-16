Иллюстрации на любой вкус и цвет

Доброго времени суток! Мое имя Александра и я делаю красивые иллюстрации на абсолютно любой цвет и вкус :-)

Я вполне хороша в плане как композиции, так и анатомии.

Мои навыки позволяют сделать именно для Вас абсолютно разный стиль Вашего заказа!

Работаю я в таких программах, как SAI 2, Krita, Adobe Illustrator и немного Adobe Photoshop

Опыт далеко немаленький, поэтому справлюсь с ЛЮБОЙ задачей!