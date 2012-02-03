AleksFreeman

Алекс AleksFreeman

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу веб-мастеров и веб-студии

    Я ищу фрилансеров и веб-студии, которым я мог бы давать проекты по созданию сайтов, веб-программированию и веб- дизайну. Сайты нужны не только лично мне, но и моим знакомым и сторонним клиентам. ...

    JoomlaOpencart
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптация шаблона под Shop-Script

    Требуется адаптировать дизайн вот этого сайта ruza-fskn.ru под Shop-Script. Все файлы со скриптами у нас есть. Сколько это будет стоить? На данном сайте ruza-fskn.ru поиск, корзина, смена шапки не ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Восстановить сайт

    Есть все файлы движка интернет-магазина, но нет дампа БД. Нужно восстановить сайт. Откликнувшимся дам ссылку на файлы. Предлагайте свою цену за работу

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад