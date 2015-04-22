AleksKontareva

Работа с текстом, технический и художественный перевод с/на английский, немецкий, украинский, русский языки

Образование: ТНУим. В.И. Вернадского, факультет — романогерманской филологии, специализация:

немецкий, английский языки; уровень — специалистОпыт работы: 01.06.05-31.08.05— частная мини-гостиница «Paradis» - дежурный администратор. Обязанности : прием и размещениегостей. 15.06.06-31.05.10— туристическая фирма ООО «Астория-групп» - менеджер по туризму. Обязанности:

прием и обработка заявок, поиск новых клиентов, заключение договоров с частными

лицами и оптовыми покупателями, формирование туристического продукта, прием и

размещение гостей, оформление и организация трансферта, составление и

оформление рекламной продукции, итоговая отчетность. 21.06.10 – 30.10.10— ООО «Яросвит-Агро» - инспектор отдела кадров, ООО «Антей» - серетарь (по

совместительству). Обязанности: прием/увольнение сотрудников, оформление

сопутствующей документации, оформление документов в различные гос.учреждения,

ведение делопроизводства, организация работы офиса. 17.11.10 - 14.09.11 – ООО «Мир в ладони» менеджер по туризму. Обязанности:организация работы офиса, прием и обработка первичной документации, почты,

прием и обработка заявок, поиск новых клиентов, заключение договоров с частными

лицами и оптовыми покупателями, формирование туристического продукта,

оформление и организация трансферта, составление и оформление рекламной

продукции, итоговая отчетность, сопровождение документов и консультации по

открытию виз, бронирование авиабилетов.

01.12.11 - 20.10.14 - ООО «Мир в ладони» директор. Обязанности: поиск новых клиентов, заключение договоров с частными лицами и оптовыми покупателями, формирование туристического продукта, составление и оформление рекламной продукции, итоговая отчетность, сопровождение документов и консультации по открытию виз, бронирование авиабилетов. Подбор и обучение персонала. 01.09.09 - понастоящее время— репетиторство — немецкий язык и литература, русский,

украинский языки.Владение иностранными языками: немецкий(свободно),английский (разговорный).Владение ПК: уверенный пользователь, MS Office, Outlook,Internet, 1-С (только кадровые операции) Личные качества: исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение и желание работать.