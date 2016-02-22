Редактор и корректор

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Образование

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)

История, источниковедение

1985 – 1992

Опыт работы

Редактор

Translarium

2015 – настоящее время (меньше года)

Израиль

http://www.translarium.info

Преподаватель

Freelancer

декабрь 2012 – настоящее время

Чешская Республика

Авторские курсы по всеобщей истории, историко-антропологической тематике и др. на обучающих интернет-площадках.

Консультант

Сценарное агентство "Рабочее название"

ноябрь 2006 – сентябрь 2012

Москва, Россия

Редактор

НТВ-Профитиюнь

2001 – сентябрь 2005

Москва, Россия

Свыше 150-и проектов теле- и кинофильмов, существенно пополнившие портфель редакции. Из них уже реализованы в различных форматах около 10%.

Журналист

Журнал ТВ-Парк

апрель 2000 – декабрь 2003

Москва, Россия

Интервью с рядом "звезд" ТВ, например - Жанной Агалаковой, Андреем Малаховым, Алексеем Пивоваровым.

PR-директор

DVD Group Companyфевраль

2000 – декабрь 2001

Москва

PR-сопровождение деятельности компании и продвижение DVD- формата. За время работы сбыт компании увеличился на 24%.

Сценарист

Телеканал 2x2

февраль 1995 – ноябрь 1996

Москва, Россия

Сценарии программ:

"Клуб Кладоискателей", "Мускул- Шоу", "Пари"

Директор, преподаватель истории

Научно-образовательный центр Civis Orbis

январь 1992 – январь 1995

Москва, Россия

Создание, организация и руководство НОЦ СIVIS ORBIS по программе АН СССР (РАН)

Преподавание (спецкурсы и авторские курсы)

- в Колледже Международного бакалавриата СIVIS ORBIS

- в учебных(средних и высших) заведениях-партнерах НОЦ МБ

Учитель истории

Экспериментальная средняя школа №315сентябрь 1988 – сентябрь 1991

Москва, Россия

Учитель истории

Лицей при Московском ин-те железнодорожного транспорта

сентябрь 1987 – июнь 1988

Москва, Россия