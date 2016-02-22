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Образование
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
История, источниковедение
1985 – 1992
Опыт работы
Translarium
2015 – настоящее время (меньше года)
Израиль
Freelancer
декабрь 2012 – настоящее время
Чешская Республика
Авторские курсы по всеобщей истории, историко-антропологической тематике и др. на обучающих интернет-площадках.
Сценарное агентство "Рабочее название"
ноябрь 2006 – сентябрь 2012
Москва, Россия
НТВ-Профитиюнь
2001 – сентябрь 2005
Москва, Россия
Свыше 150-и проектов теле- и кинофильмов, существенно пополнившие портфель редакции. Из них уже реализованы в различных форматах около 10%.
Журнал ТВ-Парк
апрель 2000 – декабрь 2003
Москва, Россия
Интервью с рядом "звезд" ТВ, например - Жанной Агалаковой, Андреем Малаховым, Алексеем Пивоваровым.
DVD Group Companyфевраль
2000 – декабрь 2001
Москва
PR-сопровождение деятельности компании и продвижение DVD- формата. За время работы сбыт компании увеличился на 24%.
Телеканал 2x2
февраль 1995 – ноябрь 1996
Москва, Россия
Сценарии программ:
"Клуб Кладоискателей", "Мускул- Шоу", "Пари"
Директор, преподаватель истории
Научно-образовательный центр Civis Orbis
январь 1992 – январь 1995
Москва, Россия
Создание, организация и руководство НОЦ СIVIS ORBIS по программе АН СССР (РАН)
Преподавание (спецкурсы и авторские курсы)
- в Колледже Международного бакалавриата СIVIS ORBIS
- в учебных(средних и высших) заведениях-партнерах НОЦ МБ
Экспериментальная средняя школа №315сентябрь 1988 – сентябрь 1991
Москва, Россия
Лицей при Московском ин-те железнодорожного транспорта
сентябрь 1987 – июнь 1988
Москва, Россия