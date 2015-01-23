Aleksa-----

Александра Горбунова Aleksa-----

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Архитектор, дизайнер, иллюстратор

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2014 - настоящее время

Universitа  degli Studi di Firenze 

Квалификация: Магистр архитектуры ( Ландшафтная архитектура)

Сентябрь 2008 – Январь 13                      

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара      

Квалификация: Бакалавр архитектуры

Сентябрь 2004 – Июнь 08                         

Государственноеобщеобразовательное учреждение среднего профессионального образование

Тольяттинское училище искусств, Тольятти    

Квалификация: Дизайнер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Февраль 2013 - Август 14

"Град Инвест Проект", Санкт- Петербург, Россия

Должность: Архитектор

Обязанности:  Разработка проектных и рабочих чертежей, Разработка генпланов, Работа с инженерами,конструкторами.

2008- настоящее время                           

Самара,Санкт- Петербург, Россия

Дизайнер - фрилансер

Октябрь 2011 – Декабрь 12                     

"Проект Монтаж", Самара, Россия

Должность: Архитектор

Обязанности: Разработка проектных и рабочих чертежей, Разработка генпланов, Проекты благоустройства территории, обмер зданий.

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#71
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#200
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
#391
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#430
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
#1310
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1415
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4981
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