ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2014 - настоящее время
Universitа degli Studi di Firenze
Квалификация: Магистр архитектуры ( Ландшафтная архитектура)
Сентябрь 2008 – Январь 13
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара
Квалификация: Бакалавр архитектуры
Сентябрь 2004 – Июнь 08
Государственноеобщеобразовательное учреждение среднего профессионального образование
Тольяттинское училище искусств, Тольятти
Квалификация: Дизайнер
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Февраль 2013 - Август 14
"Град Инвест Проект", Санкт- Петербург, Россия
Должность: Архитектор
Обязанности: Разработка проектных и рабочих чертежей, Разработка генпланов, Работа с инженерами,конструкторами.
2008- настоящее время
Самара,Санкт- Петербург, Россия
Дизайнер - фрилансер
Октябрь 2011 – Декабрь 12
"Проект Монтаж", Самара, Россия
Должность: Архитектор
Обязанности: Разработка проектных и рабочих чертежей, Разработка генпланов, Проекты благоустройства территории, обмер зданий.