Здравствуйте! Меня зовут Александр. Мне 28 лет. В IT - сфере работаю белее 4х лет.
Я частный веб-мастер, занимаюсь созданием и продвижением сайтов.
Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю
новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.
Имею высшее образование. Прошел обучение в двух онлайн школах.
Моя основная специализация создание
сайтов под ключ (на CMS Wordpress) :
- Landing page
- Корпоративные сайты
- Сайты-визитки
- Интернет- магазин
Предлагаю сопровождающие услуги :
- Дизайн сайтов
- Регистрация на хостинге и доменных имен
- Разработка фирменного стиля
Продвижение:
- Яндекс. Директ
- Google AdWords
- SEO продвижение сайта
Всегда на связи. Выполняю задачи в срок, качественно, так как ценю Ваше и свое время.