Сайты "под ключ"

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Мне 28 лет. В IT - сфере работаю белее 4х лет.

Я частный веб-мастер, занимаюсь созданием и продвижением сайтов.

Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю

новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.

Имею высшее образование. Прошел обучение в двух онлайн школах.

Моя основная специализация создание

сайтов под ключ (на CMS Wordpress) :

- Landing page

- Корпоративные сайты

- Сайты-визитки

- Интернет- магазин

Предлагаю сопровождающие услуги :

- Дизайн сайтов

- Регистрация на хостинге и доменных имен

- Разработка фирменного стиля

Продвижение:

- Яндекс. Директ

- Google AdWords

- SEO продвижение сайта

Всегда на связи. Выполняю задачи в срок, качественно, так как ценю Ваше и свое время.