AleksanderG

Помогу Вам качественно настроить РК в Яндекс Директ.

Огромнейший опыт настройки контекста. Как я работаю: провожу полный анализ Ваших конкурентов, составляю mind-map карту, собираю базовые ключевики, провожу парсинг и минусацию поисковых запросов, грамотно составляю объявления, запускаю и настраиваю РК! Не работаю в интерфейсе директа, пользуюсь специальным ПО. Делю компании на поиск и РСЯ, при необходимости сделаю отдельные компании по регионам! Благодаря этим навыкам Вы получите 100% отдачи от контекстной рекламы!

тел. +79806512861

почта [email protected]

skype [email protected]