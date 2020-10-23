Aleksandr0

Нет ничего невозможного

Я за активный образ жизни. Ответственный, придирчив к мелочам и склонен их замечать, честный и трудолюбивый. Не пью и не курю, занимаюсь спортом и саморазвитием. Создаю презентации и отлично рисую, окончил художественную школу. Люблю изучать что-то новое и полезное для себя. Всегда довожу дел до конца. В данный момент это иностранные языки. Так как, я очень позитивный человек по жизни и энергичный, то стараюсь делится своим позитивным настроем с окружающими меня людьми . Я готов себя опробовать в любой сфере и не боюсь трудностей.