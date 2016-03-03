Aleksandr1992

Делаю качественно ибыстрые сайты.

Добрый день ! Меня зовут Александр Овчинников , мне 24 года окончил колледж програмирования , в данной сфере работаю чуть больше года . Я перепробывал очень много сфер и я понял , что создавать сайты это мое призвание . За один год своей успешной работы я создал не мало сайтов , у меня выработалась умение чего хочет клиент при заказе своего сайта. Поэтому дорогие заказчики , я выполняю работу качественно и быстро . Для меня важннее всего репутация . Жду ваших заказов!!.