Aleksandr90

Александр Aleksandr90

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Level78
Антон 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
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Четко и быстро выполнил поставленную задачу! Браво!
Удобно работать, хороший заказчик.
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