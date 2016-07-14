AleksandrBruck

Программист, копирайтер, дизайнер. Зачем заказывать все у разных людей, если есть один человек с которого можно требовать все сразу?

О себе:

ответственность,

пунктуальность,

интерес ко всем сферам жизни.

Соображаю в вопросах связанных с:

наукой,

биологией,

машиностроением,

коллекционированием,

техникой,

программированием,

спортом,

книгами,

дизайном,

созданием сайтов

и подобными.

Есть опыт по:

написанию статей,

оптимизации статей,

проработки дизайна сайтов и печатной продукции компании,

написанию сайтов (структура кода на профессиональном уровне),

постановка на удобную cms,

обработка видео,

создание эффектов.

Есть знания нет опыта в:

Контекстной рекламе (Яндекс Директ).

Пишите в любое время дня и ночи всегда на связи! Всегда готов помочь!