AleksandrBruck

Программист, копирайтер, дизайнер. Зачем заказывать все у разных людей, если есть один человек с которого можно требовать все сразу?
О себе:
ответственность,
пунктуальность,
интерес ко всем сферам жизни.
Соображаю в вопросах связанных с:
наукой,
биологией,
машиностроением,
коллекционированием,
техникой,
программированием,
спортом,
книгами,
дизайном,
созданием сайтов
и подобными.
Есть опыт по:
написанию статей,
оптимизации статей,
проработки дизайна сайтов и печатной продукции компании,
написанию сайтов (структура кода на профессиональном уровне),
постановка на удобную cms,
обработка видео,
создание эффектов.
Есть знания нет опыта в:
Контекстной рекламе (Яндекс Директ).
Пишите в любое время дня и ночи всегда на связи! Всегда готов помочь!
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