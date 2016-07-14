AleksandrBruck

Александр AleksandrBruck

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программист, копирайтер, дизайнер. Зачем заказывать все у разных людей, если есть один человек с которого можно требовать все сразу?

О себе:

ответственность,

пунктуальность,

интерес ко всем сферам жизни.

Соображаю в вопросах связанных с:

наукой,

биологией,

машиностроением,

коллекционированием,

техникой, 

программированием, 

спортом,

книгами, 

дизайном, 

созданием сайтов

и подобными. 

Есть опыт по:

написанию статей, 

оптимизации статей, 

проработки дизайна сайтов и печатной продукции компании,

написанию сайтов (структура кода на профессиональном уровне),

постановка на удобную cms,

обработка видео, 

создание эффектов.

Есть знания нет опыта в:

Контекстной рекламе (Яндекс Директ).

Пишите в любое время дня и ночи всегда на связи! Всегда готов помочь!