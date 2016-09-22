AleksandrKorable

Александр AleksandrKorable

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Наполнить сайт

    Необходимо подготовить около 250-300 тыс. зн. текста для различных сайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата - 30 руб. / 1 000 зн. Бюджет работы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Новый проект по созданию текстов

    $200

    Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. За подробностями обращаться на почту .Будем рады видеть Вас в ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Новый проект по созданию текстов

    $200

    Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. Будем рады видеть Вас в своей команде.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются уникальные тексты

    $100

    Нужно подготовить более ста текстов, все статьи на разные темы, т.к. я являюсь владельцем нескольких десятков сайтов. Статьи должны быть уникальны и читабельны. Желателен опыт работы. Оплата 20 руб. – 1 000 зн.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад