AleksandrKorable

Необходимо подготовить около 250-300 тыс. зн. текста для различных сайтов, соответственно, на различную тематику (в некоторых случаях - рерайтинг, в некоторых - копирайтинг). Оплата - 30 руб. / 1 000 зн. Бюджет работы ...
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- Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. За подробностями обращаться на почту .Будем рады видеть Вас в ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Предлагаю сотрудничество над новым проектом, который будет заниматься созданием текстов для наполнения сайта. Все тексты должны быть уникальными и читабельными.Оплата 30 руб. - 1000 зн. Будем рады видеть Вас в своей команде.Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно подготовить более ста текстов, все статьи на разные темы, т.к. я являюсь владельцем нескольких десятков сайтов. Статьи должны быть уникальны и читабельны. Желателен опыт работы. Оплата 20 руб. – 1 000 зн.Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад