Aleksandr_Shava

Интегратор Битрикс24

Последние 6 лет я занимаюсь разработкой приложения и модулей на платформе Bitrix24 с использованием PHP, MySQL, Java Script. Сертифицированный разработчик Битрикс.

Мои навыки в разработке Битрикс24:

- Написание и интеграция кода PHP в бизнес-процесс Битрикс24;

- Разработка приложения на PHP и интеграция этого приложения в Bitrix24 через Webhooks;

- интеграция Битрикс24 со сторонними системами через Rest API или Webhooks;

Мои навыки в реализации Битрикс24:

- изменение типовой структуры или дизайна;

- автоматизация бизнес-процессов;

- перенос своих данных из любых CRM-систем в B24;

- интегрировать Asterisk IP-телефонию в B24;

- разработка решений для колл-центра;

У меня есть много вещей, которыми можно поделиться и посоветовать, как улучшить ваш бизнес. Я работаю очень быстро и стараюсь как можно быстрее связаться со своим клиентом, обеспечивая личную поддержку и консультируя по различным проектам. Я был бы абсолютно рад поделиться с вами своим опытом.