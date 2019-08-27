Aleksandr_Shava

Последние 6 лет я занимаюсь разработкой приложения и модулей на платформе Bitrix24 с использованием PHP, MySQL, Java Script. Сертифицированный разработчик Битрикс.
Мои навыки в разработке Битрикс24:
- Написание и интеграция кода PHP в бизнес-процесс Битрикс24;
- Разработка приложения на PHP и интеграция этого приложения в Bitrix24 через Webhooks;
- интеграция Битрикс24 со сторонними системами через Rest API или Webhooks;
Мои навыки в реализации Битрикс24:
- изменение типовой структуры или дизайна;
- автоматизация бизнес-процессов;
- перенос своих данных из любых CRM-систем в B24;
- интегрировать Asterisk IP-телефонию в B24;
- разработка решений для колл-центра;
У меня есть много вещей, которыми можно поделиться и посоветовать, как улучшить ваш бизнес. Я работаю очень быстро и стараюсь как можно быстрее связаться со своим клиентом, обеспечивая личную поддержку и консультируя по различным проектам. Я был бы абсолютно рад поделиться с вами своим опытом.