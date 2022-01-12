Aleksandr_sld

Таргетолог с опытом работы более 3 лет, работаю в соц. сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, MyTarget, TikTok
Всего работал более чем с 60 проектами, в различных нишах: автомобильная, строительство, недвижимость, бьюти, онлайн-проекты, фитнес, детская тематика, массажи, медицина и т. д.
Прикрепил кейсы.
Какая работа будет проводиться:
-Разработка стратегии продвижение в выбранных соц. сетях
-Проверка готовности площадки к принятию трафика, подключение пикселей и метрик, crm систем
-Определение целевой аудитории, составление MindMap
-Сбор аудитории и ее сегментирование
-Создание креативов под сегмент аудитории
-Запуск и контроль рекламной компании
-Отслеживание всех метрик и пикселей, сбор аудитории для ретаргета
-Постоянная оптимизация рекламы для достижения KPI
-Анализ проведенных рекламных компаний
-Составление отчета.