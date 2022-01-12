Aleksandr_sld

Таргетолог, SMM-специалист

Таргетолог с опытом работы более 3 лет, работаю в соц. сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, MyTarget, TikTok

Всего работал более чем с 60 проектами, в различных нишах: автомобильная, строительство, недвижимость, бьюти, онлайн-проекты, фитнес, детская тематика, массажи, медицина и т. д.

Прикрепил кейсы.

Какая работа будет проводиться:

-Разработка стратегии продвижение в выбранных соц. сетях

-Проверка готовности площадки к принятию трафика, подключение пикселей и метрик, crm систем

-Определение целевой аудитории, составление MindMap

-Сбор аудитории и ее сегментирование

-Создание креативов под сегмент аудитории

-Запуск и контроль рекламной компании

-Отслеживание всех метрик и пикселей, сбор аудитории для ретаргета

-Постоянная оптимизация рекламы для достижения KPI

-Анализ проведенных рекламных компаний

-Составление отчета.