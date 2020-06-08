Aleksandr_targer

Таргет/чат-боты/автоворонки
Меня зовут Александр. В маркетинге более 2-х лет. Опыт работы с более 100 разными проектами (В том числе работал с такими артистами, как GUF, каспийский груз, Rita Dakota, Mgzavrebi и другие).
Чем могу быть полезен?- Контекстная реклама Яндекс Директ
- Таргетированная реклама (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм)
- Создание лендингов
- Создание стратегии по продвижения в интернете
- Консультация по вашему проекту (разберу ОТ и ДО и подскажу в каком направлении дальше двигаться)
Выполню работу качественно и точно в срок. На связи 24/7.
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