AleksandraArt

Озвучка текстов любой сложности, в т.ч. и на английском языке.
Полная энтузиазма, разносторонняя творческая личность!
Я умею:
- петь jazz и современную поп-музыку;
- писать необычные рассказы в выдуманном мною жанре;
- озвучивать тексты любой сложности и искусно играть голосом;
- фотографировать природу, предметы и людей;
- работать по ФЗ№44.
Я люблю:
- получать эстетическое удовольствие от интересной работы;
- соблюдать порядок во всём;
- вкусно и красиво готовить;
- быть честной с людьми и ожидать честности по отношению к себе.
Я не умею: рекламировать себя, и поэтому жду ваших предложений!
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