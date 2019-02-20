AleksandraArt

Озвучка текстов любой сложности, в т.ч. и на английском языке.

Полная энтузиазма, разносторонняя творческая личность!

Я умею:

- петь jazz и современную поп-музыку;

- писать необычные рассказы в выдуманном мною жанре;

- озвучивать тексты любой сложности и искусно играть голосом;

- фотографировать природу, предметы и людей;

- работать по ФЗ№44.

Я люблю:

- получать эстетическое удовольствие от интересной работы;

- соблюдать порядок во всём;

- вкусно и красиво готовить;

- быть честной с людьми и ожидать честности по отношению к себе.

Я не умею: рекламировать себя, и поэтому жду ваших предложений!