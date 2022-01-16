AleksandraDu

Начинающий копирайтер

Меня зовут Александра!

Хочу применить свои писательские навыки и создавать хороший текст для заказчиков.

По образованию я издатель и рекламщик, знаю как правильно, что и для кого писать.

Пять лет в hr и event: публикации вакансий, инструкции, описание ценностей для компании, навигации, подогревы к активностям писала так, чтобы продавалось и приносило эффект. Получалось!

Активный юзер всего! От косметики до обустройствам умного дома, могу писать отзывы.

Пока пишу для себя рассказы и веду свой блог в Инстаграм.

Все отлично со сроками!

Буду рада сотрудничеству!