AleksandraDu

Начинающий копирайтер
Меня зовут Александра!
Хочу применить свои писательские навыки и создавать хороший текст для заказчиков.
По образованию я издатель и рекламщик, знаю как правильно, что и для кого писать.
Пять лет в hr и event: публикации вакансий, инструкции, описание ценностей для компании, навигации, подогревы к активностям писала так, чтобы продавалось и приносило эффект. Получалось!
Активный юзер всего! От косметики до обустройствам умного дома, могу писать отзывы.
Пока пишу для себя рассказы и веду свой блог в Инстаграм.
Все отлично со сроками!
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!