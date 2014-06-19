AleksandraKoz

Александра Козловская AleksandraKozAleksandraKoz
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Козловская Александра Руслановна
Адрес: Харьков, ул.Залесская 1, кв. 70 Год рождения: 1993
Телефон: (099)9698832
e-mail: [email protected]
Цель: получение должности переводчика
Опыт работы:
нет
Должностные обязанности:
выполнение переводов различной сложности (техническая, юридическая документация) с английского, и на английский язык, с французского и на французский язык
Образование:
Сентябрь 2000- июнь 2010 ХСШ с углубленным изучением французского языка №109
Июль 2009 - Стажировка во Французском Альянсе в городе Марсель,уровень B2
Сентябрь 2010 года – июнь 2014 года – Харьковский Национальный Университет им.В. Н. Каразина , Факультет иностранных языков , специальность — Филолог-переводчик французского, английского
С сентября 2010 года- студентка заочного отделения Харьковской государственной академии физической культуры
Дополнительные знания и навыки:
Свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и всеми сопутствующими программами.
Знание языков — русский, украинский английский, французский, свободно, разговорный уровень, польский язык- средний уровень
Личные качества:
целеустремлённость, ответственность,оперативность, инициативность,организованность, коммуникабельность,быстрая обучаемость, оптимизм,.