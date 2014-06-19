AleksandraKoz

Переводчик французского,английского языков

РЕЗЮМЕ

Козловская Александра Руслановна

Адрес: Харьков, ул.Залесская 1, кв. 70 Год рождения: 1993

Телефон: (099)9698832

e-mail: [email protected]

Цель: получение должности переводчика

Опыт работы:

нет

Должностные обязанности:

выполнение переводов различной сложности (техническая, юридическая документация) с английского, и на английский язык, с французского и на французский язык

Образование:

Сентябрь 2000- июнь 2010 ХСШ с углубленным изучением французского языка №109

Июль 2009 - Стажировка во Французском Альянсе в городе Марсель,уровень B2

Сентябрь 2010 года – июнь 2014 года – Харьковский Национальный Университет им.В. Н. Каразина , Факультет иностранных языков , специальность — Филолог-переводчик французского, английского

С сентября 2010 года- студентка заочного отделения Харьковской государственной академии физической культуры

Дополнительные знания и навыки:

Свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и всеми сопутствующими программами.

Знание языков — русский, украинский английский, французский, свободно, разговорный уровень, польский язык- средний уровень

Личные качества:

целеустремлённость, ответственность,оперативность, инициативность,организованность, коммуникабельность,быстрая обучаемость, оптимизм,.