AleksandraTeam

Работа в сфері SMM просування

Здійснюю створення та просування ефективної реклами будь-яких товарі та послуг у соціальних мережах (Facebook, Instagram).

Моя робота полягає у наступному:

- планування, розробка та реалізація SMM просування;

- створення та супровід таргетингової компанії;

- проведення SMM кампанії та акції/конкурсів у соціальних мережах;

- адміністрування, наповнення та підтримка сторінок та аккаунтів у соціальних мережах;

- створення та щоденне оновлення контенту: новин, тематичних статей, графічних матеріалів тощо;

- розповсюдження інформації та ссилок в тематичних спільноста;

- моніторинг активності конкурентів та активна обробка інформації;

- контроль та аналітика активності сторінок у соціальних мережах;

- контроль та обробка відгуків у соціальних мережах.

Моя задача: створення та проведення ефективної SMM кампанії з індивідульним підходом до Ваших потреб та побажань.

Буду рада співпраці з Вами.