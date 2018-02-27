AleksandraTeam

Здійснюю створення та просування ефективної реклами будь-яких товарі та послуг у соціальних мережах (Facebook, Instagram).
Моя робота полягає у наступному:
- планування, розробка та реалізація SMM просування;
- створення та супровід таргетингової компанії;
- проведення SMM кампанії та акції/конкурсів у соціальних мережах;
- адміністрування, наповнення та підтримка сторінок та аккаунтів у соціальних мережах;
- створення та щоденне оновлення контенту: новин, тематичних статей, графічних матеріалів тощо;
- розповсюдження інформації та ссилок в тематичних спільноста;
- моніторинг активності конкурентів та активна обробка інформації;
- контроль та аналітика активності сторінок у соціальних мережах;
- контроль та обробка відгуків у соціальних мережах.
Моя задача: створення та проведення ефективної SMM кампанії з індивідульним підходом до Ваших потреб та побажань.
Буду рада співпраці з Вами.