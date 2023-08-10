Графический дизайнер
Привет! меня зовут, Александра
Предлагаю услуги:
▫️ Открытки
▫️ визитки (односторонняя и двухсторонняя)
▫️ логотипы
▫️ рекламы
▫️ плакаты
▫️ иконки
▫️ оформление сторис
Как мы будет сотрудничать:
▫️ обсудим все детали заказа
◻️ выполняю работу в заранее оговорённые сроки
▫️ присылаю вам варианты
▫️ полная оплата
▫️ присылаю вам на почту все файлы
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству и сделаю для вас интересный дизайн
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Портфолио
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