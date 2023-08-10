Графический дизайнер

Привет! меня зовут, Александра

Предлагаю услуги:

▫️ Открытки

▫️ визитки (односторонняя и двухсторонняя)

▫️ логотипы

▫️ рекламы

▫️ плакаты

▫️ иконки

▫️ оформление сторис

Как мы будет сотрудничать:

▫️ обсудим все детали заказа

◻️ выполняю работу в заранее оговорённые сроки

▫️ присылаю вам варианты

▫️ полная оплата

▫️ присылаю вам на почту все файлы

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству и сделаю для вас интересный дизайн