Aleksandra_85

Опыт работы в веб-студии, опыт наполнения, тестирования, запуска и поддержки большого количества сайтов (более 50).

На данный момент редактор и модератор 2-х корпоративных сайтов компании (финансовая тематика).

Опыт работы в данной сфере 2 года.

Высшее филологическое образование. Хорошее знание HTML. Знание английского языка (Pre-Intermediate).

Предлагаю наполнение сайтов любым контентом, написание контента, редактирование контента, оптимизация контента под поисковые запросы. Обработка изображений (ресайзинг, коррекция и пр.). Возможна информационная поддержка любого сайта компании на постоянной основе (обновление информации,корректура и добавление новостей, статей, товаров...)

Все услуги качественно, в сроки, за умеренную оплату. Выгоднее, чем содержать штатного контент-менеджера.

Приветствуется долгосрочное сотрудничество.