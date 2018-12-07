Aleksandra_cv

Работала экономистом в отделе маркетинга. В мои обязанности входило : заключение договоров по продаже нефтегазового оборудования, участие в тендерах по закупке, связь с заказчиками, а также контроль по соблюдению условий договоров. До этого работала в отделе труда и зарплаты- работа заключалась в начислении зарплаты и расчетам по технологическим процессам. Высшее финансовое образование.

Знание языков: русский, украинский, базовый английский. Я активная, легко обучаемая, умеею находить общий язык с людьми.Буду рада реализовать себя в чем-то новом и интересном.