Aleksandra_text

Набор текста.

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

Печать текста с книжных носителей;

Печать текста с отсканированных документов;

Печать текста с изображений;

Печать текста с видео;

Печать текста с аудио;

Печать текста с рукописей;

Исправление ошибок;

Редактирование текста.

О моих преимуществах:

Выполнение работ точно в срок;

Владение "слепым" методом печати.