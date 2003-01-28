Aleksandra_text

Александра Aleksandra_text

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Набор текста.

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

  • Печать текста с книжных носителей;
  • Печать текста с отсканированных документов;
  • Печать текста с изображений;
  • Печать текста с видео;
  • Печать текста с аудио;
  • Печать текста с рукописей;
  • Исправление ошибок;
  • Редактирование текста.
Набор теста осуществляется в MC Word Office.

О моих преимуществах:

  • Выполнение работ точно в срок;
  • Владение "слепым" методом печати.
  • Быстрый и продуктивный рабочий процесс;
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю и к каждой работе;
  • Качественно выполненная работу.