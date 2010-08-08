Александра Тюрина AleksandrielAleksandriel
35 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Словом, "вдохновенный рифмоплёт" - это про меня ;) со школьных лет друзья обращались ко мне со срочными просьбами в стиле: сочинить стих для любимого, частушку для выступления, поздравление с праздником и тому подобными... И то и дело приходилось наблюдать мне восторженные и даже шокированные взгляды, а также отвисшие челюсти "заказчиков", получивших даже более того, что просили, за поразительно короткие сроки. Приятно делать людям приятное ;)
Готова продолжать в том же духе!)
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Стихи, Песни и Проза
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