Словом, "вдохновенный рифмоплёт" - это про меня ;) со школьных лет друзья обращались ко мне со срочными просьбами в стиле: сочинить стих для любимого, частушку для выступления, поздравление с праздником и тому подобными... И то и дело приходилось наблюдать мне восторженные и даже шокированные взгляды, а также отвисшие челюсти "заказчиков", получивших даже более того, что просили, за поразительно короткие сроки. Приятно делать людям приятное ;)

Готова продолжать в том же духе!)