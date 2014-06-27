AleksandrsG

управление проектами, контент-менеджмент, тексты, ретушь
Пока кратко:
1. Два года фото-дизайнер в сети фотолабораторий (по большей части техническая ретушь).
2. Два года (другие) - выпускающий редактор журнала и сайта (написание/редактирование текстов, подбор изображений).
3. Много лет с разной степенью интенсивности - работа над контентом (html, картинки, товар, минимальная SEO).
4. Последние полгода - управление проектами, разный уровень.
Сейчас переехал и решил сосредоточиться на фрилансе.
Ответственный, организованный, внимательный.