AleksandrsG

управление проектами, контент-менеджмент, тексты, ретушь

Пока кратко:

1. Два года фото-дизайнер в сети фотолабораторий (по большей части техническая ретушь).

2. Два года (другие) - выпускающий редактор журнала и сайта (написание/редактирование текстов, подбор изображений).

3. Много лет с разной степенью интенсивности - работа над контентом (html, картинки, товар, минимальная SEO).

4. Последние полгода - управление проектами, разный уровень.

Сейчас переехал и решил сосредоточиться на фрилансе.

Ответственный, организованный, внимательный.