Дизайн интерьеров в современном стиле.

Занимаюсь дизайном интерьеров 1,5 года. Работаю в современном стиле, примеры работ в облаке по ссылке ниже. Быстро и качественно выполняю поставленные задачи исходя из потребностей клиента. https://yadi.sk/d/NPr7aWmDNkrMMA