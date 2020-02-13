Александр Алексеев AlekseevAlexandrAlekseevAlexandr
24 годаРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн интерьеров в современном стиле.
Занимаюсь дизайном интерьеров 1,5 года. Работаю в современном стиле, примеры работ в облаке по ссылке ниже. Быстро и качественно выполняю поставленные задачи исходя из потребностей клиента. https://yadi.sk/d/NPr7aWmDNkrMMA
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн комнаты 13 кв.м. в современном стиле.83 просмотра
Чертежи и Схемы
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$6/час
от $50от 1 дня
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