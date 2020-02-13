AlekseevAlexandr

Александр Алексеев AlekseevAlexandr

 
24 годаРоссия/Ярославль
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн интерьеров в современном стиле.

Занимаюсь дизайном интерьеров 1,5 года. Работаю в современном стиле, примеры работ в облаке по ссылке ниже. Быстро и качественно выполняю поставленные задачи исходя из потребностей клиента. https://yadi.sk/d/NPr7aWmDNkrMMA

Портфолио
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
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