AlekseevaMV1989

Маргарита Алексеева AlekseevaMV1989AlekseevaMV1989
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Настройка качественной рекламы в РСЯ.
Меня зовут Алексеева Маргарита.
Я занимаюсь настройкой рекламы в РСЯ (рекламная сеть Яндекса). Если Вы продаёте товары, услуги через лендинг или интернет-магазин, и Вам хочется, чтобы продаж или подписчиков на сайте было гораздо больше, то я обязательно помогу Вам в этом. Я настрою для Вас качественную рекламу в РСЯ, проанализирую её работу и устраню все слабые места для того, чтобы реклама стала еще эффективнее.
Приятный бонус для Вас – проведение аудита сайта и анализ конкурентов бесплатно.
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