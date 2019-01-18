AlekseevaMV1989

Настройка качественной рекламы в РСЯ.

Меня зовут Алексеева Маргарита.

Я занимаюсь настройкой рекламы в РСЯ (рекламная сеть Яндекса). Если Вы продаёте товары, услуги через лендинг или интернет-магазин, и Вам хочется, чтобы продаж или подписчиков на сайте было гораздо больше, то я обязательно помогу Вам в этом. Я настрою для Вас качественную рекламу в РСЯ, проанализирую её работу и устраню все слабые места для того, чтобы реклама стала еще эффективнее.

Приятный бонус для Вас – проведение аудита сайта и анализ конкурентов бесплатно.