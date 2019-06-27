Aleksei1997

Ищу работу!

Добрый день уважаемые работодатели. Я предоставляю услуги трудолюбивого, целеустремленного, грамотного РАБОТНИКА В ИНТЕРНЕТЕ с большим желанием работать!

ГОТОВ БРАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА ЛЮБОЙ ВИД РАБОТЫ.

Имею опыт в:

1. Наполнении сайтов различной тематике,

2. Продвижении ресурса по форумам,

3. Поиске контента (картинок и текста),

4. Работе с текстами (написание Seo-текстов),

5. Редактирование картинок,

6. Работе с кодом многое другое.

Так же я быстро обучаюсь любой новой для меня работе!

РАБОТАЮ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Для связи пишите в соц. сети Вконтатке https://vk.com/id183186968 или на почту [email protected]