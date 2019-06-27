Aleksei1997

Ищу работу!
Добрый день уважаемые работодатели. Я предоставляю услуги трудолюбивого, целеустремленного, грамотного РАБОТНИКА В ИНТЕРНЕТЕ с большим желанием работать!
ГОТОВ БРАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА ЛЮБОЙ ВИД РАБОТЫ.
Имею опыт в:
1. Наполнении сайтов различной тематике,
2. Продвижении ресурса по форумам,
3. Поиске контента (картинок и текста),
4. Работе с текстами (написание Seo-текстов),
5. Редактирование картинок,
6. Работе с кодом многое другое.
Так же я быстро обучаюсь любой новой для меня работе!
РАБОТАЮ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Для связи пишите в соц. сети Вконтатке https://vk.com/id183186968 или на почту [email protected]