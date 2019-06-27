Aleksei1997

Алексей Малыгин Aleksei1997

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ищу работу!

Добрый день уважаемые работодатели. Я предоставляю услуги трудолюбивого, целеустремленного, грамотного РАБОТНИКА В ИНТЕРНЕТЕ с большим желанием работать!

ГОТОВ БРАТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА ЛЮБОЙ ВИД РАБОТЫ. 

Имею опыт в:

1. Наполнении сайтов различной тематике, 

2. Продвижении ресурса по форумам,

3. Поиске контента (картинок и текста), 

4. Работе с текстами (написание Seo-текстов), 

5. Редактирование картинок, 

6. Работе с кодом многое другое. 

Так же я быстро обучаюсь любой новой для меня работе!

РАБОТАЮ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Для связи пишите в соц. сети Вконтатке https://vk.com/id183186968 или на почту [email protected]