AlekseiShkiper

Есть видеоролик, небольшой протяженностью. Нужно вставить/склеить/оформить видео из двух, либо вставить логтип. Подробности в переписке
- Видеомонтажнет заявокЗакрыт8 лет назад
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Сайт сложный, портального типа. Верстка идёт параллельно. От вас: не затягивать оговоренные сроки, консультация по работе с CMS. Возможно повышение оплаты за работу и дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже складывается и лицензия на Битрикс приобретена. Примерно понятно, что это будет не самый простой сайт, п( по ссылке - прототип) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать разноцветные, но единообразные сертификаты о окончании того или иного курса ( размер А5) в количестве 5 штук. И один выпускной, размером А3 ( примерно как он может выглядеть, прилагаю) ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Оля, здравствуйте! Вас мне порекомендовал Алексей Бычков. Хочу поработать с вами над Неймингом/Слоганами моего дела. Может быть, и над контентом тоже. Жду в личке)).Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сырой строящийся сайт http://mrm.ameton.ru/ Он получился не таким легким и воздушным, как предыдущая неудачная попытка http://mrmassage.ru. Хотя и более информативным, поскольку структура более грамотная. На http://mrm.ameton.ru/ не нравятся мелкие фото в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад