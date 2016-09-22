AlekseiShkiper

Когда мне исполнители запороли уже третий проект, пришло понимание, что работать нужно только с профессионалами и не жалеть на это средств! И не с теми, что из фирм, а с теми, кто имеет ИМЯ и дорожит своей репутацией. Алексей - как раз такой. Это удача, что я начал работать именно с Алексеем. Скорость исполнения заказа, четкость исполнения просьбам и рекомендациям, профессиональные подсказки и вежливость, а самое главное - РЕЗУЛЬТАТ. Результат, который впервые радует. Алексей, спасибо! Буду рекомендовать, и обращаться ещё ( планов впереди много)!