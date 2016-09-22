AlekseiShkiper

Алексей AlekseiShkiper

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Программирование сайта на "Битрикс"

    $1000

    Сайт сложный,  портального типа.  Верстка идёт параллельно.  От вас: не затягивать оговоренные сроки, консультация по работе с CMS.  Возможно повышение оплаты за работу и дальнейшее сотрудничество.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование, частичное наполнение сайта на битрикс

    Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже  складывается и лицензия на Битрикс приобретена. Примерно понятно, что это будет не самый простой сайт, п( по ссылке - прототип) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать сертификаты

    Нужно сделать разноцветные, но единообразные  сертификаты о окончании того или иного курса  ( размер А5) в количестве 5 штук. И один выпускной,  размером А3 ( примерно как он может выглядеть, прилагаю)  ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Школа релаксационных методик

    Оля, здравствуйте! Вас мне порекомендовал Алексей Бычков. Хочу поработать с вами над Неймингом/Слоганами моего дела.  Может быть, и над контентом тоже.  Жду в личке)).

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Улучшить дизайн сайта на Битриксе

    Есть сырой строящийся сайт http://mrm.ameton.ru/ Он получился не таким легким и воздушным, как предыдущая неудачная попытка  http://mrmassage.ru. Хотя и более информативным, поскольку структура более грамотная.  На http://mrm.ameton.ru/ не  нравятся мелкие фото в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1100
10 баллов
8 лет назад
Улучшить дизайн сайта на Битриксе
Очень интересный человек с очень интересным проект =) Рад, что в итоге получилось все так, как должно было получиться и все остались довольны =) С наступающим Новым годом!
Когда мне исполнители запороли уже третий проект, пришло понимание, что работать нужно только с профессионалами и не жалеть на это средств! И не с теми, что из фирм, а с теми, кто имеет ИМЯ и дорожит своей репутацией. Алексей - как раз такой. Это удача, что я начал работать именно с Алексеем. Скорость исполнения заказа, четкость исполнения просьбам и рекомендациям, профессиональные подсказки и вежливость, а самое главное - РЕЗУЛЬТАТ. Результат, который впервые радует. Алексей, спасибо! Буду рекомендовать, и обращаться ещё ( планов впереди много)!
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robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать сертификаты
Алексей - приятный человек. А так же добросовестный заказчик. Надеюсь будем работать и дальше. Рекомендую.)
Вика - удивительный человек! Сделала то, что другие не могли сделать. Быстро, качественно, своеобразно. Рекомендую! И буду сотрудничать дальше!
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Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Школа релаксационных методик
Приятный проект. Мягкий, теплый, домашний. Как заметил Алексей, его хотелось делать с душой. Искренне желаю заказчику успехов и процветания, а если понадобится, помогу снова с удовольствием! Мои рекомендации)
Быстро, с Душой! Спасибо!
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