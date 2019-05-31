Aleksei_45

Чудновец Алексей

Дата рождения: 20.05.1975

Регион: Донецкая обл. г.Мирноград (Димитров)

Телефон(ы): +38(050)-934-88-76

E-mail: [email protected]

Junior HTML developer

Ключевая информация

• Отличное понимание HTM5, CSS3;

• Работа с css-препроцессорами (LESS/SASS);

• Понимание адаптивной верстки;

• Основы JavaScript – минимум;

• Умение строить сетки на Flexbox, имеется понятие о Grid;

• Умение работать с макетами в Photoshop, Figma, Zeplin;

• Умение адаптировать макеты под мобильные устройства в полном соответствии с дизайном

(Pixel Perfect);

• Умение разбираться в чужом коде;

• Опыт работы и постоянное использование gulp и системы контроля версий (Git);

• Очень большое стремление развиваться в данной области.

Опыт работы

Военизированная горноспасательная служба Украины.

Спасение людей при авариях на угольных предприятиях.

Командир взвода

С окт. 1998 – по настоящее время (21 год 9 мес.).

Образование

Национальный горный университет (Днепропетровская горная Академия Украины) (Днепр);

Год окончания 1998

Шахтное и подземное строительство

Курсы, тренинги, сертификаты

HTML Academy (Санкт-Петербург)

Год окончания 2019

Курс HTML, CSS уровень 1 с 29.01.19 по 20.03.19,

Курс HTML, CSS уровень 2 с 30.03.19 по 20.05.19,

Курс JS уровень 1 с 31.05.19 по 06.08.19.

Дополнительная информация:

- коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность.

Чего хочу

Основная причина, почему я хочу освоить профессию веб-разработчика стало то, что мне это очень, очень нравиться, эта

профессия мне по душе, и я уже немного сам пытаюсь двигаться в этом направлении, читаю соответствующую литературу, прошел курсы. Веб-разработчик, в определённом смысле, – очень творческий человек. Сегодня, наверное, уже каждый

человек, кто-то больше, кто-то меньше пользуется интернетом, будь это стационарный компьютер, планшет или мобильный телефон. И каждый из нас, заходя на всевозможные сайты, видит эту красоту, динамические, живые страницы, которые взаимодействуя с пользователем, готовы предоставить всевозможную информацию:

будь то книги, фильмы, музыка, всевозможный справочный материал и прочее. Это с одной стороны, стороны пользователя, но с другой стороны, эту красивую страницу нужно кому-то сделать.

Вот и я хочу стать частью этого сообщества, разработчиков, программистов, которые создают для людей эту красоту

- веб-сайты. а для этого нужно быть действительно заинтересованным в своей профессии.

Но не только мой интерес к созданию сайтов и программированию побудил меня сделать такой выбор. Вот несколько

фактов, которые практически окончательно убедили меня, что мне подходит эта профессия.

Во-первых, веб-разработчик никогда не останется без работы. Круг его деятельности

невообразимо широк. Его умения нужны везде при создании сайтов. Будь это большие или маленькие продуктовые компании, частный бизнес, государственные предприятия, каждый из них хочет как-то презентовать себя и не быть похожим на других, и в этом, конечно же, поможет веб-разработчик, который воплотит желания в реальность!!!

С таким выбором нельзя остаться не у дел.

Во-вторых, у веб-разработчиков достойная заработная плата. Главная причина этому – высокая востребованность представителей данной профессии на производстве, поэтому конкуренция работодателей в плане их привлечения весьма велика. Также причиной высокой оплаты труда веб-разработчика является то, что продукция, в

производстве которой он задействован, приносит хорошую прибыль. Как видите, мой выбор, почему я хочу освоить профессию веб-разработчика, основан не на каких-нибудь пустяках, а на реальной в ней заинтересованности. Но всё равно главное – это чтобы работа была тебе по душе. Ведь мы на работе проводим большую часть своего времени!

Ссылка на портфолио: https://aleksei0575.github.io/myPortfolio/contacts.html

Мой контакт в telegram: https://t.me/Aleksei_Chudnovets

Мой профиль на github: https://github.com/Aleksei0575

Мой профиль в html-academy: https://htmlacademy.ru/profile/id585147