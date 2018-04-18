Реставрация старых или повреждённых фотографий, а также отрисовка

Восстановлю ваши повреждённые фотографии; уберу царапины, поправлю цвета, сведу разорванные места, наведу резкость, произведу цветовую коррекцию если, к примеру, фото красного цвета. Увеличу отдельные участки фотографий. Сделаю из общих фотографий портреты. Произведу монтаж фотографий, удалю всё лишнее или добавлю желаемое. А также отрисовку фото (удалю задний фон и устанавливаю какой вы пожелаете). Сделаю художественную надпись.

Примеры моих работ находятся на сайте, http://restavraciafoto.wix.com/restavrastijafoto

Вы можете снять фотографию, которую нужно отреставрировать на телефон или смартфон (камера которой вы будете снимать должна быть качественной) и затем послать мне на E-mail, MMS, WhatsAppили Viber (номер указан в контактах) или на Skype - aleksey_721. А также если вы живёте в Волгограде, вы можете привести фото лично. После выполнения работы я могу перевести готовую фотографию на ваш E-mail,

вы перечисляете деньги мне на карту.