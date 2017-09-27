Aleksey-Laguteev

Информация о моих услугах!!!

WEB-ПРОГРАММИСТ

РАБОТАЮ ПО ВСЕЙ РОССИИ

+7 953 473 11 11

(ВАЙБЕР И ВАТСАП)

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ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ ?

АНАЛИЗ РЫНКА

Один из ключевых моментов разработки и развития бизнес-идеи является оценка рынка, его анализ по нескольким параметрам. Для того, чтобы делать какие-либо выводы о потенциальной доходности проекта и о сроке его окупаемости просто необходим грамотный анализ рынка и среды вашего бизнес направления. Анализ рынка — это фундамент и залог успеха любого бизнеса в независимости от его масштаба!

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Предлагаю услуги по разработке и созданию профессиональных сайтов. Отрисовка и вёрстка дизайна, подключение системы управления и домена, размещение на хостинге и наполнение страниц — все эти хлопоты беру на себя. Сделаю любой сайт по привлекательным ценам! Обратившись ко мне вы получите действительно хороший продуманный и проработанный продукт!

ПРОДВИЖЕНИЕ

Осуществляею вывод сайта во всех популярных поисковых системах по ключевым словам на первые 10 позиций, используя только безопасные и проверенные методы продвижения.Опыт работы на рынке поисковой оптимизации с 2007 года, а также успешное продвижение сайтов в конкурентных тематиках — позволяют добиваться результата в заданные сроки с минимальным бюджетом.

УСЛУГИ ФРИЛАНСЕРА

Предлагаю клиентам сервис универсального специалиста: веб-дизайнер, программист, SEO оптимизатор сайтов и интернет-маркетолог в одном лице.Работаю с любой компанией по трудовому договору. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным. Вы можете оставить свою предварительную заявку позвонив по тел. +7 953-473-11-11

О СЕБЕ

Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я web-программист, принимаю заказы по всей России, занимаюсь созданием сайтов «с нуля», а точнее, проектированием, разработкой индивидуального дизайна и программированием. Так же я осуществляю дальнейшее администрирование и техническую поддержку сайта.

Работаю в этом направлении с 2007 г. и благодаря накопленным знаниям предлагаю качественные разработки по доступным ценам. С каждым клиентом лично обсуждаю нюансы сотрудничества, цели и концепцию проекта, пожелания относительно дизайна сайта и его информационного наполнения по телефону или при личной встрече. Также я консультирую своих клиентов в данной области и при необходимости провожу обучения собственно разработанной CMS.

Для обсуждения рекламных стратегий готов приехать в любой город к клиенту !!! Постараюсь максимально помочь Вам в решении Ваших задач.

С уважением, Алексей!