Быстро. Качественно. Недорого.

ICQ 623638464

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ПРОДАЮ УСЛУГИ:

— Перевод текста :

> RU–UK;

> UK–RU.

— Правка статей и "вычитывание" ошибок.

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!! Еще неплохо ретуширую фотографии– хороший средний

!! уровень думаю есть. Пишите– договоримся.

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!! Отлично владею двумя языками–

!! украинским и русским.

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Грамотность– залог успеха.

Пунктуация– мать грамотности.

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Огромный опыт дизайна визиток, открыток, плакатов разной сложности

и тематики в одной из рейтинговых фирм области.

Верстка книг, журналов, газет: http://www.weblancer.net/users/Efimenko/