Алексей Ефименко Aleksey1992Aleksey1992
ICQ 623638464
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ПРОДАЮ УСЛУГИ:
— Перевод текста :
> RU–UK;
> UK–RU.
— Правка статей и "вычитывание" ошибок.
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!! Еще неплохо ретуширую фотографии– хороший средний
!! уровень думаю есть. Пишите– договоримся.
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!! Отлично владею двумя языками–
!! украинским и русским.
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Грамотность– залог успеха.
Пунктуация– мать грамотности.
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Огромный опыт дизайна визиток, открыток, плакатов разной сложности
и тематики в одной из рейтинговых фирм области.
Верстка книг, журналов, газет: http://www.weblancer.net/users/Efimenko/