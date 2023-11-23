Aleksey2606

Алексей Aleksey2606

 
37 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
КОПИРАЙТИНГ

Здравствуйте, меня зовут Алексей !

У меня высшее техническое образование в сфере кораблестроения, дополнительно занимаюсь копирайтингом и неймингом.

Пишу тексты различного характера: рекламные продающие тексты, слоганы, сценарии для рекламы и маркетинга.

Я всегда работаю на результат: увеличение продаж, привлечение целевой аудитории, формирование положительного имиджа бренда и т.д...

Создам для Вас и Вашего сайта текст, слоганы, сценарии способные убеждать и продавать.

Работая со мной, Вы получите:
- внимание к Вашим пожеланиям в ходе выполнения заказа;
- заинтересованность в результате выполняемой работы;
- конструктивные идеи и предложения с моей стороны;
- адекватную реакцию на критические замечания по доработке текстов;
- постоянную обратную связь с обсуждением совместной работы.


Не упустите возможность сделать сегодня верный шаг, который привлечет внимание посетителей и покупателей.

 

Буду рад не только сотрудничеству, но и общению на тему любимого дела — нейминга и копирайтинга.

 

Гарантирую качественное выполнение заказов и оперативность!

 

Я всегда за общение и конструктивный диалог!

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