Здравствуйте, меня зовут Алексей !
У меня высшее техническое образование в сфере кораблестроения, дополнительно занимаюсь копирайтингом и неймингом.
Пишу тексты различного характера: рекламные продающие тексты, слоганы, сценарии для рекламы и маркетинга.
Я всегда работаю на результат: увеличение продаж, привлечение целевой аудитории, формирование положительного имиджа бренда и т.д...
Создам для Вас и Вашего сайта текст, слоганы, сценарии способные убеждать и продавать.
Работая со мной, Вы получите:
- внимание к Вашим пожеланиям в ходе выполнения заказа;
- заинтересованность в результате выполняемой работы;
- конструктивные идеи и предложения с моей стороны;
- адекватную реакцию на критические замечания по доработке текстов;
- постоянную обратную связь с обсуждением совместной работы.
Не упустите возможность сделать сегодня верный шаг, который привлечет внимание посетителей и покупателей.
Буду рад не только сотрудничеству, но и общению на тему любимого дела — нейминга и копирайтинга.
Гарантирую качественное выполнение заказов и оперативность!
Я всегда за общение и конструктивный диалог!
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