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Здравствуйте, меня зовут Алексей
В разработке Android приложений с 2015 г
🏆 Являюсь "ТОП 1" Android разработчиком по версии фриланс площадки KWORK (https://kwork.ru/user/alekseyignatev)
🥇 С 2020 года участвую в разработке приложений Яндекс
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✅ Занимаю лидирующие позиции на фриланс биржах
✅ Разрабатываю приложения любой сложности
✅ Разработка Full-stack приложений, включая бекенд и базу данных
✅ Количество правок и корректировок неограниченно
✅ Всегда на связи, готов к общению
✅ Создаю приложение с нуля, не используя шаблоны
✅ Объясняю свои решения и уважаю мнение клиента
✅ Форматы: APK, AAB
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Предоставляю исходный код любого приложения, помогаю развернуть и собрать проект на вашем устройстве
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