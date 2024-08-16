РАЗРАБОТКА ANDROID ПРИЛОЖЕНИЙ | SMART КОНТРАКТЫ | ТЕЛЕГРАМ БОТЫ

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Здравствуйте, меня зовут Алексей

В разработке Android приложений с 2015 г

🏆 Являюсь "ТОП 1" Android разработчиком по версии фриланс площадки KWORK (https://kwork.ru/user/alekseyignatev)

🥇 С 2020 года участвую в разработке приложений Яндекс



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Тогда вам необходимо современное Android приложение, ведь это – инвестиции в успех проекта!



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✅ Занимаю лидирующие позиции на фриланс биржах

✅ Разрабатываю приложения любой сложности

✅ Разработка Full-stack приложений, включая бекенд и базу данных

✅ Количество правок и корректировок неограниченно

✅ Всегда на связи, готов к общению

✅ Создаю приложение с нуля, не используя шаблоны

✅ Объясняю свои решения и уважаю мнение клиента

✅ Форматы: APK, AAB



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Предоставляю исходный код любого приложения, помогаю развернуть и собрать проект на вашем устройстве



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