Работа над проектами в сфере 3D визуализации.

Опыт работы:

Фриланс (март 2014 - март 2015) – основные сферы деятельности: создание 3D моделей для печати, создание low-poly моделей для анимации;

«Twin3d», г. Москва, удаленно (март 2015 – июнь 2015) – обработка 3D сканов, создание и подготовка текстур для печати на гипсовом цветном принтере;

Mirball Studio, г. Томск, удаленно (проектная работа) (июнь 2015 – сентябрь 2015) – моделирование, текстурирование и подготовка моделей персонажей для анимации, создание и текстурирование элементов окружения;

Threedex Studio, г. Харьков (сентябрь 2015 – май 2016) – 3D визуализатор (архитектурная визуализация, предметная визуализация);

Фриланс (май 2016 – настоящее время), сотрудничество со студиями: «Мультиграфика», Omegarender, «M3» Architectural & Construction Group

Профессиональные навыки:

Уверенное владение программами: 3ds max, Photoshop, Zbrush;

Владение визуализаторами Vray, Corona, Keyshot, Marmoset toolbag;

Базовое владение программами: AutoCad, ArchiCad, SketchUp, After Effect, Houdini, Maya, Cinema4D, RealFlow;

Создание hi-poly, low-poly моделей;

Создание UV-разверток, текстур;

Создание и настройка материалов (Vray, Corona, PBS);

Постобработка изображений, базовый композитинг;

Техническая анимация;

Создание сферических панорам;

Обработка сканов и подготовка моделей к печати;

Риггинг моделей;

Знание основ академического рисунка и живописи;

Базовые знания языков C++, Python.

Аккаунты:

http://3ddd.ru/users/makkey

https://www.behance.net/ModernViz

Образование:

ВНУ им. В. Даля (2010-2015). Кафедра кибернетики и компьютерных систем.

Дополнительное образование:Курсы основ академического рисунка «Студия изобразительного искусства при ДК им. Кирова», г. Рубежное, 2013 г.