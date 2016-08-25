Опыт работы:
Фриланс (март 2014 - март 2015) – основные сферы деятельности: создание 3D моделей для печати, создание low-poly моделей для анимации;
«Twin3d», г. Москва, удаленно (март 2015 – июнь 2015) – обработка 3D сканов, создание и подготовка текстур для печати на гипсовом цветном принтере;
Mirball Studio, г. Томск, удаленно (проектная работа) (июнь 2015 – сентябрь 2015) – моделирование, текстурирование и подготовка моделей персонажей для анимации, создание и текстурирование элементов окружения;
Threedex Studio, г. Харьков (сентябрь 2015 – май 2016) – 3D визуализатор (архитектурная визуализация, предметная визуализация);
Фриланс (май 2016 – настоящее время), сотрудничество со студиями: «Мультиграфика», Omegarender, «M3» Architectural & Construction Group
Профессиональные навыки:
Уверенное владение программами: 3ds max, Photoshop, Zbrush;
Владение визуализаторами Vray, Corona, Keyshot, Marmoset toolbag;
Базовое владение программами: AutoCad, ArchiCad, SketchUp, After Effect, Houdini, Maya, Cinema4D, RealFlow;
Создание hi-poly, low-poly моделей;
Создание UV-разверток, текстур;
Создание и настройка материалов (Vray, Corona, PBS);
Постобработка изображений, базовый композитинг;
Техническая анимация;
Создание сферических панорам;
Обработка сканов и подготовка моделей к печати;
Риггинг моделей;
Знание основ академического рисунка и живописи;
Базовые знания языков C++, Python.
Аккаунты:
https://www.behance.net/ModernViz
Образование:
ВНУ им. В. Даля (2010-2015). Кафедра кибернетики и компьютерных систем.
Дополнительное образование:Курсы основ академического рисунка «Студия изобразительного искусства при ДК им. Кирова», г. Рубежное, 2013 г.