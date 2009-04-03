Aleksey_Lebedev

Алексей Лебедев Aleksey_Lebedev

 
40 летРоссия/Юбилейный
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Цена разработки: от 300$

Срок разработки: от 4 до 15 дней.

Примеры работ:

http://www.free-lance.ru/users/Aleksey_Lebedev

Отзывы:

http://www.free-lance.ru/users/Aleksey_Lebedev/opinions/

Предоплата 50%. (или через безопасную сделку)

Пишите обсудим условия.

Контакты:

ICQ: 222 55 777 1

E-mail: [email protected]

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