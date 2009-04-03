Алексей Лебедев Aleksey_LebedevAleksey_Lebedev
40 летРоссия/Юбилейный
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Цена разработки: от 300$
Срок разработки: от 4 до 15 дней.
Примеры работ:
http://www.free-lance.ru/users/Aleksey_Lebedev
Отзывы:
http://www.free-lance.ru/users/Aleksey_Lebedev/opinions/
Предоплата 50%. (или через безопасную сделку)
Пишите обсудим условия.
Контакты:
ICQ: 222 55 777 1
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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