Aleksey_Loginov

Добрый день!

Меня зовут Алексей.

Я являюсь SMM-менеджером и предлагаю аудит групп вконтакте, проанализирую оформление вашей группы, найду недоработки и предложу вам варианты её оформления.

Аудит групп я провожу бесплатно.

После я предлагаю вам варианты оформления,которое придаст вашей группе законченности и поможет эффективно показать свой товар с лучшей стороны. Что именно я затрону по оформлению: обложка и аватарка группы, блок отзывов и фотографий, блок информации о группе и её статус, оформление постов группы.

Так же предлагаю ведение группы, с аналитикой активности,контента группы.Обговорим план контента на месяц.Обговорим цену и первую неделю я проведу в тестовом варианте т.е. вы посмотрите как я веду группу и если вам понравится, мы продолжим сотрудничество.

Кроме услуг smm я предоставляю услуги по разработке и созданию современных Веб-сайтов в основном верстаю Landing page(посадочная страница).