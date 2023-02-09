Aleksey__Egorov

Алексей Егоров Aleksey__EgorovAleksey__Egorov
Добрый день!
Меня зовут Алексей, и я хочу вам помочь в разработке сайтов. Помогу заложить фундамент, а точнее сверстать сайт, структуру сайта, визуальную составляющую, то есть фундамент, на котором всё стоит.
Мои технологии:
HTML / CSS / JAVASCRIPT / FIGMA /
Что я могу сделать ?
•Верстка сайта по вашему макету из FIGMA или PSD макет
•Адаптивная и отзывчивая работу сайта под все устройства;
•Сайт под ключ с нуля и загрузкой на хостинг;
•Помощь с дизайном, если у вас нет макета;
•Необходимое SEO для вашего сайта:
1. Отметка вас на Яндекс картах, Гугл;
2. Создание организации в Яндекс Веб мастере;
3. Отчёт-анализ в базе Касперского, чтобы получить заветную зеленую галочку.
4. В подарок - секретный продающий текст в мета - теге title.
Пишу на чистом коде, без использования конструктора, фреймворков.
Отдаю вам чистую вёрстку(архив), а там уже всё, что угодно с ней делайте.)))
Я начинающий веб-мастер, и делаю сайты за донат, то есть мою работу вы оцениваете сами, и за отличный/хороший отзыв, если, конечно, я такой заслужу.