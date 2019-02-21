Aleksey_writer

Алексей Иванов Aleksey_writerAleksey_writer
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Писатель, автор статей, нарративный дизайнер и игровой сценарист
НАРРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН И ИГРОВАЯ СЦЕНАРИСТИКА:
- Написание и редактура сценариев для компьютерных (мобильных, настольных) игр и модификаций;
- Адаптация сценария под геймплейные механики;
- Разработка сеттинга: прописывание лора, нейминг и описание игровых сущностей;
- Разработка персонажей (биография, характер, лист персонажа), подготовка ТЗ художникам, подбор референсов;
- Написание квестов, диалогов и сценариев для катсцен.
- Написание и редактура статей (научно-популярной, игровой, сеттинговой направленности);
- Написание статей на узкую тематику с предварительным изучением соответствующей области.
- Вычитка, редактура и корректура любых текстов на русском языке;
- Возвращение фидбека по научно-популярным, игровым и художественным текстам на русском языке.
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