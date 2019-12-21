Aleksis-Strannik

Мои уникальные тексты на Любимые и вечно актуальные темы

Здравствуйте) Пишу тексты на темы:

- самообразования: важность для человека этого процесса и влияние на его качество жизни;

- молодость и здоровье: здоровье человека влияет на его внешний вид, на то как он себя чувствует и выглядит и;

- отношений мужчины и женщины: могут быть счастливыми, если конечно Вы этого хотите;

- как не завалить бизнес: примерно 8 из 10 бизнесов терпят крушение в первый же год;

- как сохранить и приумножить деньги: если есть деньги - важно их как минимум не потярять;

- строительство коттеджей и отношения с подрядчиком: качество вашего коттеджа зависит от подрядчика, а не от Вас или;

- старость в Вашей голове: для тех, кто хочет жить, а не искать причины для безделия; старость откуда она берется?

Работу выполняю качественно и в срок, который будет в условиях нашего договора.