Aleksmanov

Здравствуйте. Задача сверстать шаблон для H-script по psd-макету. Натяжка и подгрузка информации. Протестировать, при необходимости сделать правки. В шапке запаралаксить несколько элементов. Нарисованы не все страницы, только главная и ЛК почти все страницы. Их нужно сверстать ...