Aleksmanov

Приветствую уважаемые фрилансеры. Ищу специалиста по GoldCoders для верстки шаблонов и параллельно консультации конкретно по данному дижку. Если вы имели опыт в разработке проектов/шаблонов на данном скрипте, пишите пожалуйста в личку. Всё расскажу.
Усманов Алексей AleksmanovAleksmanov
- HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Здравствуйте. Задача сверстать шаблон для H-script по psd-макету. Натяжка и подгрузка информации. Протестировать, при необходимости сделать правки. В шапке запаралаксить несколько элементов. Нарисованы не все страницы, только главная и ЛК почти все страницы. Их нужно сверстать ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходим PSD-макет для инвест-проекта, только шапка сайта, первый экран. Дизайн должен быть умеренно минималистичным, легким, пастельные тона, возможны яркие акценты. Для лучшего понимания предлагаю примеры уже готовых проектов или их скриншоты: [url=https://zonders.pro/]https://zonders.pro/[/url] [url=https://acecorp.cc/]https://acecorp.cc/[/url] [url=https://nooblescoin.com/]https://nooblescoin.com/[/url] [url=https://dominat.company/]https://dominat.company/[/url] [url=https://hyiplogs.com/project/barrel.company#images]https://hyiplogs.com/project/barrel.company#images[/url] [url=https://hyiplogs.com/project/happy7.biz/#images]https://hyiplogs.com/project/happy7.biz/#images[/url] [url=https://fosterbit.com/]https://fosterbit.com/[/url] Также нужен логотип, простой, по аналогии с ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт5 лет назад