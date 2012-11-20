Полиграфический дизайн, логотипы, фирменный стиль, упаковка

Специализация полиграфический дизайн:

• Дизайн макетов полиграфической продукции

• Визитки

• Буклеты, листовки

• Каталоги

• Наружная реклама

• Календари

• Сувенирная продукция

Так же большой опыт в визуализации светового дизайна (праздничная и новогодняя иллюминация).

Гарантирую ответственный и креативный подход к работе, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. Конструктивно воспринимаю критику

Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]

skype: alena.semenenko