Полиграфический дизайн, логотипы, фирменный стиль, упаковка
Специализация полиграфический дизайн:
• Дизайн макетов полиграфической продукции
• Визитки
• Буклеты, листовки
• Каталоги
• Наружная реклама
• Календари
• Сувенирная продукция
Так же большой опыт в визуализации светового дизайна (праздничная и новогодняя иллюминация).
Гарантирую ответственный и креативный подход к работе, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. Конструктивно воспринимаю критику
Связаться со мной можно по e-mail: [email protected]
skype: alena.semenenko
Портфолио
- Сити лайт131 просмотр
- Поздравление152 просмотра
- Ароматизатор в машину146 просмотров
- Наклейка152 просмотра
- Подарочный сертификат414 просмотров
- Реклама в журнал149 просмотров
- Реклама в журнал139 просмотров
- Листовка204 просмотра
- Листовка156 просмотров
- Календарь в стиле pin-up219 просмотров
- Календарь163 просмотра
- Календарь145 просмотров